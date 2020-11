Santander: acquista tecnologie pagamento Wirecard per rafforzare Getnet

16 novembre 2020 a

a

a

Roma, 16 nov. -(Adnkronos) - Santander 'fa shopping' fra gli asset di Wirecard e dalla società tedesca in liquidazione acquisisce sistemi tecnologici destinati ad accelerare l'espansione della suo sistema di pagamento Getnet. E' una acquisizione con cui il gruppo - si spiega in una nota - "sfrutterà anche la forza delle risorse Wirecard per supportare i suoi piani di crescita in Europa". Con l'operazione Santander acquisirà anche circa 500 dipendenti che attualmente gestiscono le attività acquisite, in team altamente qualificati: gli ex dipendenti Wirecard - si precisa - rimarranno nelle loro sedi e diventeranno parte del team di servizi commerciali globali di Santander sotto l'egida del franchise globale Getnet.