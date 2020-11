Cagliari, crolla balcone a Pirri: morto operaio

16 novembre 2020 a

Cagliari, 16 nov. (Adnkronos) - Un operaio, che lavorava con un collega all'interno di un cortile condominiale in via Tamburino Sardo, a Pirri, nella città di Cagliari, è morto travolto dal crollo di un balcone. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno operando sul luogo della tragedia, i due stavano utilizzando un martello pneumatico per conto di un committente che possiede l'appartamento in cui è compreso questo balcone. Il secondo operaio è rimasto ferito. In via Tamburino Sardo sono in arrivo anche i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari per verificare se i lavori fossero regolamentari.