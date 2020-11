Varese: Pd, 'grave atto intimidatorio contro sindaca Lonate Pozzolo'

15 novembre 2020 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - "Il grave atto intimidatorio e diffamatorio di cui sono stati oggetto la sindaca Nadia Rosa e i consiglieri comunali di Lonate Pozzolo sottolinea ancora una volta nella nostra Provincia come sui temi della legalità e trasparenza non bisogna abbassare la guardia". E' il contenuto di una nota della segreteria provinciale Pd Varese.

Il Partito Democratico provinciale di Varese "intende esprimere vicinanza e sostegno a Nadia e ai consiglieri lonatesi per la loro attività e il loro impegno. Un plauso a Nadia per aver denunciato tutto alle forze dell'ordine. Brava Nadia siamo con te". E' stata la stessa sindaca a denunciare ieri, sui social, l'accaduto raccontando di aver ricevuto una lettera anonima a casa.

"La stessa lettera è stata recapitata all'indirizzo del Comune e al domicilio di diversi consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Non si esclude che ce ne siano altre in consegna. Ho presentato denuncia contro ignoti per le offese e le gravi accuse e illazioni che contiene questa lettera, che considero intimidatoria e diffamatoria", le parole di Nadia Rosa.