15 novembre 2020 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “È necessario cancellare i debiti del Covid, su questo punto il Presidente del Parlamento Europeo mi trova d'accordo! Bene il Recovery Fund previsto per i primi mesi del 2021, ma non basta, abbiamo bisogno anche dei fondi del Mes per rilanciare la nostra economia, basta perdere tempo, prima che sia troppo tardi”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, di Italia Viva.