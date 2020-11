Milano: rapina al parco Lambro, polizia arresta due minorenni (2)

15 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Gli agenti del commissariato Lambrate si sono diretti al parco dove hanno notato i tre ragazzi che corrispondevano alle descrizioni i quali correvano in direzione di via Feltre. Durante la fuga, i tre avevano lasciato cadere alcuni oggetti (un telefono cellulare, le chiavi della macchina, le chiavi di casa e il portafoglio) che, recuperati dai poliziotti, sono stati restituiti alla vittima. Gli agenti sono riusciti a fermare due dei tre ragazzini in fuga, uno dei quali aveva le scarpe sporche di sangue, ed entrambi hanno subito ammesso di essere i responsabili della rapina.

I due, entrambi 17enni, sono stati affidati ai genitori esercenti la potestà genitoriale e sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza che si è tenuta giovedì 12 presso il tribunale per i Minorenni. Al termine dell'udienza un minore è stato associato in comunità e per l'altro è stata disposta la misura cautelare della permanenza presso l'abitazione familiare.