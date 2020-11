Manovra: bozza, +150 mln a fondo crescita sostenibile aree crisi in 2021, +110 mln in 22

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriali. Nella bozza della manovra è prevista un incremento della dotazione del fondo "di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".

La disposizione, si legge nel provvedimento, "incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione".