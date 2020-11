15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021". E' quanto prevede la manovra secondo quanto emerge da una bozza.