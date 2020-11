15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Conte uno dei nostri? Noi lo abbiamo indicato come presidente del Consiglio, ed è motivo di grande orgoglio, nel primo e nel secondo governo, ci siamo battuti per questo. E' un presidente rappresentativo di tutto il governo, non voglio tirarlo per la giacchetta... ma è molto in sintonia col M5S". Così il ministro Luigi Di Maio, ospite di 'L'aria di domenica', su La7.