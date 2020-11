M5S: Buffagni, 'Sud miniera d'oro ma tornare a dare riferimenti al Nord'

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Il Sud è la miniera d'oro dell'Italia da cui bisogna ripartire. Nel Sud è necessario investire, a partire dalle infrastrutture e dal lavoro. Serve valorizzare i nostri giovani, troppo spesso abbandonati, ma senza usare le ricette del passato. Al contempo, però, non dobbiamo dimenticare il Nord, il motore del Paese. Qui abbiamo uno spazio politico importante, ma siamo di fronte a un territorio spaesato e senza riferimenti veri. Serve dare risposte e garanzie per il futuro anche alla classe media che poi è quella che ci ha portata al Governo e che, oggi, non si sente più rappresentata da noi". Così il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, agli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle.