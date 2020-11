M5S: al via dibattito pubblico Stati generali, Crimi in arena virtuale

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Al via il dibattito pubblico degli Stati generali del M5S, la parte conclusiva dell'appuntamento grillino condito finora da un mare di polemiche. A prendere la parola, per primo, il capo politico del M5S, Vito Crimi, che esordisce -causa Covid- in un'arena virtuale, con tanto di pubblico 'illusorio' in platea. Crimi apre l'appuntamento in piedi, davanti a un leggio, in una sala virtuale contraddistinta prevalentemente dai colori giallo e nero, con il logo del M5S in bella vista.