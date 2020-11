Coronavirus: Zingaretti, 'bene Berlusconi, combattere insieme per salvare Italia'

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Le parole di Silvio Berlusconi, che invoca unità ma anche fatti concreti contro il Covid? "Io lo dico da tempo: bisogna aprire il dialogo con tutte le opposizioni, oggi Berlusconi riconosce a me e al Pd di aver fatto un passo importante. Rimangano le differenze, ma bisogna salvare l'italia, ridurre le morti, e su questo non possono esserci distanze" ma occorre "combattere insieme". Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

"Berlusconi fa bene a chiedere segnali concreti, tutti devono dare segnali. La priorità è basta polemiche, anche le differenze si possono affrontare in spirito nuovo", ma "se le polemiche si fanno per non trovare soluzione allora ci allontaniamo dalla soluzione. Io so che gli italiani hanno paura, ma una risposta degna è combattere insieme e fermare la curva, questa è la priorità assoluta. Io ho detto al governo che occorre fare di tutto per centrare questo obiettivo perché lo condivido".