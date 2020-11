Coronavirus: Locatelli, 'allo studio piano incremento medici'

15 novembre 2020 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - "E' allo studio un piano di incremento dei medici sia a livello di ministero della Salute, sia con un bando appena reso pubblico dalla Protezione civile per incrementare di 450 unità nella Regione Campania il numero di medici specialisti" in particolare nelle terapie intensive. Lo afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts, ospite della trasmissione 'Mezz'ora in più'.