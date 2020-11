Coronavirus: Gallera, 'acquisterò regali di Natale a Milano e in Lombardia'

15 novembre 2020 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - "In questo momento così difficile nella storia del nostro Paese e dell'umanità il comportamento di ciascuno di noi assume un valore straordinario. Riusciremo a sconfiggere il Covid se ognuno di noi rispetterà rigorosamente le norme anticontagio e riusciremo a rialzarci dalle difficoltà economiche e sociali causate dal Covid se ognuno darà il proprio contributo nella giusta direzione". Lo afferma, sul suo profilo Facebook, l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"Per questo aderisco convintamente alla campagna della Confcommercio e per questo i miei regali di Natale li acquisterò nei negozi della mia città e della mia regione", conclude Gallera. Confcommercio invita tutti a comprare nei negozi sotto casa per aiutare i negozianti della propria zona.