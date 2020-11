Milano: Sala, 'mai condizionato da leader partito, fatto ciò che ritenevo giusto'

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - "Io non ho un partito alle spalle e posso dire dopo 5 anni che non ho mai avuto un leader di partito o un segretario che ha alzato il telefono e mi ha detto 'fai cosi'', io ho fatto sempre quello che ritenevo giusto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene in streaming a a IF Italian Festival - Milano Undistancing, il Festival della creatività nella comunicazione.

"Io posso dire che non ho mai fatto una cosa perché qualcuno dell'alveo politico del mio schieramento me lo ha chiesto, nessuno l'ha mai fatto. Mi mancano pochi mesi alla fine del mandato e penso di arrivare alla fine senza avere avuto un assessore a cui ho tolto la fiducia o che si è dimesso. Provate a trovare nella storia di Milano o di altre città una situazione del genere, non credo che ci sia", conclude Sala.