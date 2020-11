Milano: De Corato, 'bene linea dura contro occupazioni abusive alloggi Aler'

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - "La linea dura contro le occupazioni abusive degli alloggi Aler paga". Lo dichiara l'assessore lombardo alla Sicurezza, Polizia locale ed Immigrazione, Riccardo De Corato, in merito all'indagine svolta dalla Digos di Milano in collaborazione con la Polizia postale, su un giro di occupazioni abusive negli alloggi Aler in zona Sud Milano.

"Il copione è sempre lo stesso e, in questo caso, prevedeva lo sfondamento della porta degli alloggi e l'allacciamento abusivo delle utenze di luce e gas. Un fenomeno, quello delle occupazioni abusive contro il quale non bisogna abbassare la guardia soprattutto in un momento come questo nel quale i criminali tentano di approfittare dell'emergenza Coronavirus e persino degli alloggi rimasti temporaneamente vuoti perché gli inquilini si trovano in ospedale", aggiunge.

"Ringrazio, ancora una volta la Prefettura, le forze dell'ordine e gli ispettori Aler per il costante lavoro con il quale contribuiscono a riportare la legalità nei quartieri di edilizia popolare. Oltre a sventare i tentativi di occupazione e a individuare i responsabili, infatti nell'ultimo periodo abbiamo assistito al compimento di diversi escomi che confermano come l'impegno di procedere con gli sgomberi preso dal Prefetto di Milano, Renato Saccone, durante l'emergenza sanitaria, continui ad essere mantenuto", conclude De Corato.