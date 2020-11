Milano: approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Casva

14 novembre 2020 a

a

a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Casva, il Centro alti studi per le arti visive, che sorgerà a Milano nel quartiere QT8 al posto dell'ex mercato comunale coperto ai piedi del Monte Stella. Il progetto, stimato in circa 7,35 milioni di euro, trasformerà lo stabile abbandonato tra via Isernia e piazza Santa Maria Nascente nella nuova sede e archivio del Casva, che oggi è ospitato in alcuni locali del Castello Sforzesco, con un'ampia parte predisposta per ospitare le iniziative del quartiere.

"Comincia da qui la nuova vita dell'ex mercato comunale nel quartiere QT8 - ha commentato l'assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli -. Abbiamo già messo in sicurezza e illuminato l'area e prevediamo di avviare il cantiere la prossima estate. Si tratta di un progetto molto importante capace di integrare l'offerta culturale del Casva con le iniziative del Municipio 8. Ringrazio anche il presidente Simone Zambelli con cui abbiamo lavorato ad una soluzione condivisa per la progettazione di spazi riservati alla socialità e alle attività del quartiere".

L'approvazione del progetto definitivo "è un passaggio importante per la nascita di un nuovo spazio culturale in città - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Dopo la procedura di assegnazione alle imprese potranno infatti cominciare i lavori per la realizzazione della struttura che accoglierà gli archivi delle più importanti figure della cultura del progetto, e diventerà luogo di incontro, cultura e socialità per il quartiere e la città intera".