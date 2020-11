14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni questa mattina è caduto da un rimorchio e si è fratturato un braccio. L'infortunio è avvenuto alle 7 in una ditta di trasporti e logistica di Busto Arsizio, in via Dogana. O.F. è caduto da 1,5 metri ed è stato portato in codice giallo all'ospedale della città, in provincia di Varese. Sono intervenuti l'ambulanza, l'automedica e la polizia.