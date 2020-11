Coronavirus: Sala, 'segnali positivi anche per comportamento milanesi'

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - "Milano è saggiamente attenta a fare quello che può fare e a rispettare le regole. I contagi sono ancora elevati e l'Rt è in discesa, siamo intorno all'1,3-1,4. Ma siamo stati oltre il 2, per cui qualche segnale si vede". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene via streaming a IF Italian Festival - Milano Undistancing, il Festival della creatività nella comunicazione. "A mio giudizio sicuramente c'è l'effetto delle misure, ma c'è anche il comportamento dei milanesi che indossano le mascherine", conclude Sala.