Coronavirus: Pd, a Milano mancano 56 medici e 150 in Città metropolitana

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - A Milano mancano 56 medici di medicina generale, in provincia 160 e il reclutamento attivato dalla Regione a marzo e riproposto a luglio e a ottobre è fallito. Sono i dati diffusi oggi in conferenza stampa dal gruppo regionale del Pd e dal Pd metropolitano milanese. Alla carenza di medici si aggiunge quella delle Usca, le unità speciali di continuità territoriale introdotte per la cura a domicilio del Covid-19, che a metà ottobre, a fronte delle 65 necessarie, risultavano attive solo per 16 unità e sette di queste erano inattive dall'estate.

Un quadro che, secondo il Pd, non permette di affrontare nel modo giusto i prossimi mesi invernali che, con l'arrivo dell'influenza e "con tutti i problemi di carenza di vaccini riscontrati in Lombardi"a, rischia di portare ad una situazione fuori controllo. Per tenere bassa la pressione sugli ospedali "è necessario curare bene i malati a casa propria, evitando che la malattia progredisca", e quindi la medicina territoriale è fondamentale. "Per aiutare gli ospedali bisogna riuscire a curare e assistere i malati a casa e questo lo si fa con i medici di medicina generale, con le Usca e con gli infermieri di famiglia. In ospedale ci deve andare solo chi ha bisogno. Oggi la medicina territoriale lombarda è debole e insufficiente e in sua assenza, ancora una volta sta arrivando il privato. È successo con i tamponi, poi con i vaccini, ora anche con l'assistenza telefonica, che alcuni operatori offrono a 90 euro, e la visita di un medico e la diagnostica a domicilio, proposta a 450", spiega la consigliera regionale Carmela Rozza.

"La Regione non può stare a guardare, deve trovare i medici che mancano perché la strategia seguita fin qui è fallita. I medici vanno incentivati ad accettare e vanno supportati. Le Usca vanno portate al livello indicato dal governo, anche reclutando i neolaureati e gli specializzandi. Tutti devono poter contare su strumenti di telemedicina. Abbiamo di fronte tre mesi difficili e senza medicina territoriale il Covid avrà la meglio", aggiunge.