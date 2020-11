Tecnologia e tartufi: al via l'accordo tra TwelveHotel.it e RegalTruffle.com, per l'adozione e l'acquisto online di tartufi

13 novembre 2020 a

(Torino, 13 novembre 2020) - Twelve Hotel Regal Truffle lanciano la nuova piattaforma per adottare e acquistare online tartufo fresco e ingredienti selezionati dedicati al clientela più esigente

Torino, 13 novembre 2020 - È online Regaltruffle.com, la prima piattaforma online nata per per adottare e acquistare online tartufo fresco e ingredienti selezionati prelibati, adatti ad un tipo di clientela più esigente. Tartufi e prelibatezze che saranno distribuiti da TwelveHotel.it in esclusiva per la Lombardia, il Piemonte e la Campania, che si occuperà insieme ad Adnetworkers ed a FlyFreeAirways di Francesco D'Alessandro anche dei contenuti web, radio e tv per il marketing e la lead generation.

L'innovativa piattaforma tecnologica prevede anche la mappatura del territorio e la video sorveglianza qualitativa della crescita delle piante e dei frutti.

La piattaforma prevede addirittura un servizio di sorveglianza attiva da furti e frodi, attivo 24 ore su 24, con foto trappole che individuano movimenti tra le piantagioni.

La stessa piattaforma prevede infine l'attivazione del crowdfunding per arrivare ad aggiudicare e distribuire i prodotti delle tartufaie in automatico alle persone che investono nel progetto "Adotta un Tartufo”

A creare la piattaforma, che crede e investe nel settore del tartufo, il gruppo di imprese composto da AdNetworkers, Fly Free Airways e TwelveHotel.it, guidato dalla cordata di Francesco D'Alessandro e Davide Di Marzo.

Il gruppo ha sposato il progetto di RegalTruffle.com ed ha acquistato 10 piante da tartufo oltre ad entrare in società.

“Ci abbiamo creduto fin da subito. E' un settore interessante e in pieno sviluppo quello dell'agroalimentare e del food di alta qualità. Abbiamo analizzato il modello di business e visto i numeri. Abbiamo conosciuto i soci e soprattutto Marco Di Valentino con il quale abbiamo condiviso subito valori, intenti, obiettivi. Poche parole, tanti numeri e soprattutto valori e poi ci siamo fatti guidare dal cuore acquistando 10 piante da tartufo e investendo direttamente nel capitale sociale”, dice Francesco D'Alessandro, editore, investitore, presidente nazionale dell'Associazione Imprese Valore Italia e socio del Twelve Hotel che si occuperà della commercializzazione dei prodotti.

La nuova gamma di prodotti con tartufo fresco, sia bianco che nero, coniuga l'alta qualità dei prodotti RegalTruffle.com, con caratteristiche tecniche e specifiche in grado di soddisfare tutte le esigenze assicurando alte performance.

“Pensare, Innovare, Progettare e Investire sono le linee guida, e il credo della nostra societa'. I tartufi sono un prodotto di élite della nostra cara Italia, che vogliamo assolutamente valorizzare” dice Davide Di Marzo, Direttore Marketing di grandi catene alberghiere, ristoratore e socio fondatore del Twelve Hotel.

Oltre al fresco, spendibile in tutto il mondo, tanti sono i prodotti d'interesse distribuiti in esclusiva in Piemonte e Lombardia e con i quali è anche possibile confezionare cesti natalizi ad hoc.

Tra questi: il Tartufo bianco Fresco, Tartufo Bianco sott'olio, il Carpaccio di Tartufo nero estivo in olio extra vergine d'oliva, il Tartufo nero estivo macinato in olio extra vergine d'oliva, la Tartufata Piccante sott'olio, la Crema Tartufata Bianca, il Pesto al Tartufo sott'olio, il Miele al Tartufo bianco ed il gustosissmo Panettone Cioccolato e Tartufo.

Inoltre la grande opportunità per chiunque di dare il proprio contributo con il progetto “Adotta un Re”.

Lo scopo è quello di offrire a tutti la possibilità di far entrare la gente in contatto con il tartufo, per creare un legame più profondo, che va al di là del rapporto consumatore-prodotto.

L'obiettivo, infatti, è quello di permettere a tutti gli appassionati di tartufo di adottare una pianta innestata e coltivata nelle nostre tartufaie.

“Noi, insieme a tutti i nostri collaboratori, ci impegniamo a coltivare la tua “pianta figlioccia”, secondo dettami scientifici, con amore e dedizione, fattori importanti per mantenere la pianta in salute e veder nascere i primi tartufi” dice Marco Di Valentino di RegalTruffle.com.

Distributori e rivenditori in esclusiva per il Piemonte e la Lombardia, il Gruppo del Twelve Hotel di Moncalieri (www.twelvehotel.it, tel. +39 320 084 8732) che quindi rafforza ulteriormente la sua offerta nel mondo del food di alto livello e professionale.

La forte partnership tra il Gruppo TwelveHotel.it e Regaltruffle.com nasce dal desiderio di garantire un'altissima qualità della materia prima non solo al mondo del retail ma anche al canale professionale, coniugandola ad un'offerta specializzata e dedicata a esigenze distintive.

La nuova gamma è infatti approvata e consigliata dallo chef internazionale Gabriele Feliciani, rispondere alle esigenze dei palati più esigenti e dei professionisti della cucina e della pasticceria, che cercano ingredienti dalle caratteristiche tecniche specifiche

Il mercato si sta evolvendo velocemente verso un concetto di qualificazione sia in termini di figure professionali, grazie all'avvento e al successo dei format televisivi dedicati al mondo della cucina e della pasticceria, sia in termini di offerta, dal momento che oggi vengono ricercati prodotti più tecnici, in grado di soddisfare esigenze che diventano sempre più articolate sia per i consumatori che per i professionisti.

Alla luce di questo, con l'inizio del 2021, la gamma dei prodotti distribuiti dal Gruppo Twelve Hotel si amplierà con nuove referenze per arricchire l'offerta per il mondo del food.

Francesco D'Alessandro infine si occuperà anche della viralizzazione del progetto con la realizzazione di rubriche a tema attraverso la propria Radio, Radio Dream On FLy, distribuita anche da Spotify, Apple Music, Google Home, Alexa, Podcaster, Amazon e molti altri, oltre l'utilizzo della Web TV e della rivista dell'Associazione di imprese.

