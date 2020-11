Sedus invita gli specialisti di settore a un evento radiotelevisivo mondiale per presentare NEW DIMENSIONS

13 novembre 2020 a

a

a

- L'immagine è disponibile all'indirizzo epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu) -

CADORAGO, Italia, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- All'insegna del motto NEW DIMENSIONS, Sedus ha pubblicato un invito a un evento radiotelevisivo mondiale, seguito in diretta dagli specialisti di settore a livello internazionale.

I tre keynote e le novità Sedus per il 2020 sono ora online sul sito web di Sedus www.sedus.com. Da adesso è possibile vedere e provare gli innovativi prodotti Sedus: in tutti gli showroom in Germania, Europa e Dubai il personale Sedus è a disposizione per incontri e consulenze individuali.

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione, accelerata notevolmente dalle circostanze attuali. Oggi il lavoro d'ufficio può svolgersi ovunque; perfino i team dislocati a livello internazionale e collegati in rete collaborano in modo sempre più creativo, rapido ed efficiente, e al contempo con maggiore soddisfazione.

Le rigide strutture degli uffici stanno sparendo per lasciar spazio a nuovi concetti di postazione lavorativa. L'ufficio diventa un luogo di lavoro agile in team, di incontri stimolanti, e al tempo stesso polo creativo e forum di scambio di conoscenze. In ogni settore, in ogni azienda e luogo è possibile risvegliare talenti nascosti e liberare energie prima sconosciute, scoprendo realmente nuove dimensioni.

L'ufficio diventa un luogo sociale e di incontro, uno spazio dove le persone si ritrovano per creare insieme qualcosa di più grande. I concetti e le soluzioni di prodotto più recenti si allineano proprio con questo cambiamento e con le nuove esigenze emerse.

I nuovi prodotti sono il risultato delle osservazioni degli utenti, del lavoro di ricerca e dei test effettuati dagli utilizzatori stessi allo scopo di realizzare questa nuova dimensione degli ambienti di lavoro.

se:lab, il sistema di arredi per il lavoro agile – Boost your ideas!

Con se:lab, il portafoglio Sedus si arricchisce con una famiglia di prodotti innovativa e completa che supporta in modo ottimale il lavoro produttivo e creativo. Il sistema di arredi se:lab è costituito da un totale di 14 prodotti singoli, configurabili in modo rapido e intuitivo per una vasta gamma di mansioni e ideati appositamente per il lavoro su progetti.

Il nome del prodotto deriva dal nuovo trend "FabLab" (noto anche come MakerSpace), che contraddistingue spazi in cui è possibile sperimentare cose nuove, collaborare in modo creativo e trovare soluzioni innovative. se:lab favorisce una modalità lavorativa di analisi tematica e sviluppo di procedure in modo semplice, intuitivo e immediato. Per lavorare non è necessario disporre di un locale extra o di una sala riunioni. L'intera dotazione si configura in modo spontaneo e viene collocata dove serve.

I principali campi di applicazione comprendono workshop in cui è necessario impiegare arredi flessibili, riunioni informali che beneficiano dell'uso di attrezzature mobili e sale destinate ad assolvere varie funzioni. Così, i singoli elementi di se:lab, una volta riuniti, consentono di realizzare combinazioni personalizzate per ogni ambiente di lavoro.

I dettagli di tutte le immagini dei nuovi prodotti sono disponibili a questo link:https://mediacenter.sedus.com/Go/IHYm4pcn/D

Sedus Presseagentur / Sedus press agency: Joachim Sparenberg Phone: +49 7741 8355003 E-Mail: [email protected]