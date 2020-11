Manovra: bozza, ulteriori risorse per il 'ferrobonus' e il 'marebonus'

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Stanziate ulteriori risorse nel periodo 2021 - 2023 per il 'ferrobonus' e il 'marebonus'. E' quanto prevede una bozza della manovra. Per il marebonus "è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026", si legge nel provvedimento mentre per il ferrobonus sono attribuiti "ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".