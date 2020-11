13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Sale dal 30 al 40% il credito di imposta per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. E' quanto prevede un articolo contenuto nella bozza della manovra che incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.