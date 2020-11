Lavoro: Conte, 'sì a revisione statuto lavoratori ma lavoriamo anche a statuto imprese'

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Sarebbe bello, auspicabile, una revisione, un aggiornamento dello statuto dei lavoratori. Lavoriamo sicuramente alla revisione, ma a Landini dico anche: lavoriamo insieme per uno statuto dell'impresa. Anche l'impresa deve avere la possibilità di avviare in poco tempo con piccola spesa una nuova attività produttiva e commerciale, avere chiarezza e certezza di tempi". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all'evento 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.