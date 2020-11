13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Gualtieri ha fatto una relazione in Consiglio dei Ministri. Si sta ultimando il lavoro tecnico. A breve il ddl di bilancio sara' presentato alle Camere. Ci saranno anche misure attive per l'occupazione femminile, a partire da una decontribuzione". Lo afferma la ministra della Famiglia e per le Pari opportunità, Elena Bonetti, conversando con i giornalisti al termine del Cdm.