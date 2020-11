I sistemi di controllo della glicemia FORA® 6 aiutano i pazienti diabetici a tenere sotto controllo i rischi da Covid-19

13 novembre 2020 a

SAN GALLO, Svizzera, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ForaCare Suisse AG fornisce al mercato sanitario internazionale prodotti innovativi che permettono alle persone di migliorare la propria salute. Garantire dispositivi sanitari di alta affidabilità e assolutamente necessari, come sistemi per la gestione del diabete, termometri, misuratori della pressione arteriosa e pulsossimetri, non è mai stato così importante come oggi. Durante la pandemia mondiale i consumatori hanno potuto monitorare in modo accurato parametri di salute importanti comodamente da casa propria.

"Con la pandemia da Covid-19 che ancora infuria in tutto il mondo, i pazienti diabetici devono essere estremamente attenti a evitare di contrarre il Covid poiché hanno un rischio maggiore di ammalarsi gravemente," ha affermato Ty-Minh Tan, CEO di ForaCare Suisse AG. "FORA® 6 rappresenta uno strumento importante per monitorare e gestire meglio il diabete, specialmente durante la pandemia".

I due principali fattori di rischio del diabete legati a una patologia da Covid-19 più grave

Secondo i CDC (i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) (www.cdc.gov), il diabete accresce il rischio di una persona di sviluppare una patologia da Covid-19 grave. "Avere il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di una forma grave di Covid-19. Sulla base delle nostre conoscenze attuali, il diabete di tipo 1 o gestazionale può aumentare il rischio di una forma grave di Covid-19," ha affermato l'ente in un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 16 ottobre 2020.

In particolare, due condizioni legate al diabete che possono accrescere il rischio di Covid-19 sono la chetoacidosi diabetica e la sindrome iperosmolare diabetica.

I CDC spiegano che quando l'organismo va in debito di ossigeno inizia a rompere il grasso immagazzinato come fonte di energia, producendo chetoni. Quando troppi chetoni vengono prodotti troppo velocemente, questi possono causare la chetoacidosi diabetica, o DKA, una condizione molto grave che può portare al coma o addirittura alla morte. Nel sito web della Mayo Clinic (www.mayoclinic.org) la sindrome iperosmolare diabetica è descritta come una condizione grave causata da livelli glicemici estremamente elevati, spesso innescata da una malattia o da un'infezione. La condizione insorge quando l'organismo tenta di liberarsi del glucosio in eccesso nel sangue convogliandolo nelle urine.

FORA® 6 Connect di ForaCare aiuta a monitorare da vicino i parametri del diabete

I CDC raccomandano le misure che i pazienti diabetici dovrebbero adottare. Queste includono l'esame della glicemia e l'annotazione dei risultati, secondo le istruzioni dell'operatore sanitario del paziente.

ForaCare Suisse AG ha pubblicato un libro bianco dell'AMCR Institute sul sistema di controllo multifunzionale FORA® 6 Connect, il suo sistema di monitoraggio della glicemia 6 in 1. Il pluripremiato FORA® 6 Connect offre risultati estremamente accurati e misura anche il β-chetone per aiutare i pazienti a monitorare la chetoacidosi diabetica (DKA) e la sindrome iperosmolare.

ForaCare offre tre modelli: FORA 6, FORA 6 Plus e FORA 6 Connect. I misuratori 6 in 1 consentono di misurare i livelli di glicemia, ematocrito, emoglobina, chetoni, acido urico e colesterolo totale. Per visualizzare i modelli FORA® 6 e altri sistemi di monitoraggio del diabete di ForaCare, consultare il sito: https://www.foracare.ch/diabetes/

Secondo la lettera all'editore nel New England Journal of Medicine del 20 agosto 2020, i medici esperti in diabete così descrivono il rapporto tra diabete di nuova insorgenza ed esistente: "Esiste un rapporto bidirezionale tra Covid-19 e diabete. Da un lato, il diabete è associato a un maggior rischio di Covid-19 grave. Dall'altro, nei pazienti affetti da Covid-19 sono stati osservati diabete di nuova insorgenza e complicanze metaboliche gravi in caso di diabete pre-esistente, tra cui chetoacidosi diabetica e iperosmolarità, per le quali sono necessarie dosi eccezionalmente elevate di insulina.1-3 Queste manifestazioni del diabete pongono sfide a livello di gestione clinica e indicano una patofisiologia complessa del diabete associato a Covid-19".

È possibile richiedere il libro bianco sul sito foracare.ch.

Per maggiori informazioni su DKA e sindrome iperosmolare diabetica consultare: https://www.diabetesselfmanagement.com/education/covid-19-a-higher-risk-of-dka-and-diabetic-hyperosmolar-syndrome/.

I dispositivi di FORA:

Tutti i dispositivi di monitoraggio ForaCare sono convalidati nel settore come estremamente accurati e forniscono una qualità superiore direttamente ai clienti.

Le prestazioni di FORA® 6 sono state valutate presso siti interni ed esterni per garantirne l'affidabilità e la conformità ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015. Alcuni degli istituti di fama internazionale per il diabete includono Institut für Diabetes-Technologie, TÜV SÜD, AMCR Institute e il TÜV Rheinland. Inoltre, lo studio di validazione in Germania è stato pubblicato nel Journal of Diabetes and Technology nel 2019. L'articolo può essere consultato tramite il seguente link PubMed Central: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6399804/

Gli strumenti per la gestione della salute di ForaCare Suisse AG

ForaCare offre una gamma completa di soluzioni per la gestione della salute rivolte a professionisti sanitari e persone affette da diabete. Oltre a strumenti per la misurazione della temperatura, include dispositivi per il telemonitoraggio della salute, la misurazione della pressione arteriosa e il controllo della glicemia. FORA® 6 Connect, il sistema di controllo della glicemia di ForaCare validato clinicamente, è il primo misuratore multiparametro portatile per uso domestico che misura glicemia (BG), ematocrito (HCT), emoglobina (HB), β-chetone (KB), acido urico (UA) e colesterolo totale (TCH) in modo semplice, accurato e affidabile.

ForaCare Suisse si dedica all'innovazione continua e creazione di nuovi prodotti per migliorare la salute di migliaia di pazienti. L'offerta di un'ampia varietà di dispositivi Bluetooth con il software TeleHealth colma la distanza tra pazienti e medici.

ForaCare Suisse AG: www.foracare.ch/

