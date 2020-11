Fiera Milano: Bit 2021 slitta da febbraio a maggio

13 novembre 2020 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - La Bit, la Borsa internazionale del turismo, inizialmente prevista nel mese di febbraio, si terrà a fieramilanocity dal 9 all'11 maggio 2021. Lo fa sapere la Fiera di Milano, a proposito dell'evento di riferimento in Italia dedicato all'universo del turismo, e tra i principali appuntamenti fieristici in Europa.

Le nuove date, infatti, consentiranno a Bit di "giocare a pieno titolo il ruolo riconosciuto di driver per il settore e di formidabile strumento per i buyer internazionali, garantendo un periodo adeguato per riorganizzare e pianificare al meglio il rilancio dell'attività e dell'offerta turistica, anticipandone gli scenari".