Fi, Berlusconi nomina Schifani suo consigliere politico

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nomina il senatore Renato Schifani suo Consigliere politico. "L'indiscusso impegno pluriennale nel partito, la grande autorevolezza dimostrata negli anni in cui ha rivestito il ruolo di capogruppo e la carica di Presidente del Senato, lo spessore umano e politico unito ad una rara capacità di mediazione, hanno consolidato la stima e la fiducia del partito e dello stesso presidente Berlusconi nei suoi confronti. Il presidente rivolge i migliori auguri di buon lavoro al senatore Schifani per il nuovo e rilevante incarico che andrà a ricoprire". E' quanto si legge in un comunicato.