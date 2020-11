Coronavirus: Conte a Landini, 'giusto rivedere protocolli sicurezza'

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Quando si scriverà la storia di questa pandemia, quelle 18 ore di confronto intenso con le parti sociali sulla sicurezza saranno valutate come decisive: quel protocollo ha permesso a tanti lavoratori di tornare al lavoro in sicurezza, consentendo al Paese di ripartire". Lo rivendica il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all'evento 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini. E a chi gli domanda se sia d'accordo con il numero uno della Cgil sulla revisione di quei protocolli, "sì - risponde secco il premier - è giusto rivedere i protocolli".