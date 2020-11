Coronavirus: a Milano attivo il primo drive through per tamponi rapidi (2)

13 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Il drive through di via Novara sarà ad accesso diretto e senza bisogno di prenotazione e sarà dedicato in primo luogo agli studenti e al mondo della scuola. "L'utilizzo prioritario sarà per le scuole", ha spiegato Bergamaschi. "Oggi iniziamo con il personale della Protezione Civile, ma da lunedì si comincia con il mondo della scuola". Poi, quando il sistema sarà a regime, nel caso ci sarà spazio potranno accedere ai test rapidi anche i cittadini che sospettano di essere positivi al Covid-19.

E il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che il drive through del Parco Trenno "è un ulteriore elemento per accelerare l'esecuzione dei tamponi. Stiamo raggiungendo un numero di tamponi molto elevato per individuare più facilmente le persone affette da Covid. E' un ulteriore elemento che va in direzione che stiamo percorrendo".