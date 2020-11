Besseghini: 'Ampliamento competenza autorità simbolo progresso del paese'

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - “L'ampliamento delle competenze all'Autorità, in questi 25 anni, per regolare tutti i servizi pubblici che entrano direttamente nelle case dei cittadini, è il simbolo del progresso del Paese". Lo afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini, commentando i 25 anni dell'Autorità per l'energia e l'ambiente.

"L'obiettivo di garantire i diritti dei consumatori e la stabilità dei sistemi industriali, nell'assicurare l'accesso all'energia, al gas, all'acqua e alla gestione dei rifiuti, in modo omogeneo in ogni area del territorio, rappresenta una sfida di grande attualità ancora oggi. Una sfida - conclude Besseghini - che assume maggiore importanza ora che l'Unione Europea ha posto un'attenzione mai vista all'ambiente e all'energia”.