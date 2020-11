13 novembre 2020 a

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Siamo ancora in contatto con le 89 persone in pericolo a sud di Lampedusa! Sono state abbandonate alla deriva in mare per tutta la notte". A scriverlo su Twitter è Alarm Phone che lancia un appello alla Guardia costiera: "Basta con questi giochi politici, evitate un'altra tragedia! Soccorreteli ora!".