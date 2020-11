Manovra: bozza, stop a giugno bonus adeguamento Covid, taglio spesa 1 mld**

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro a causa del Covid sarà utilizzabile dal primo gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta. E' quanto si legge in una bozza della legge di Bilancio. La spesa è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.