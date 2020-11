13 novembre 2020 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - In Lombardia da ieri a oggi ci sono 19 nuovi casi in terapia intensiva, per un totale di 801 posti letto occupati da pazienti Covid19. I ricoverati in altri reparti aumentano di 272 unità rispetto a ieri, per un totale di 7.319 posti letto occupati.