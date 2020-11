Resistenza: Milano, morto partigiano Enzo Broggi

12 novembre 2020 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - E' morto a Milano il partigiano Enzo Broggi, memoria storica del Niguarda, il primo quartiere a guidare in città la rivolta contro i fascisti.

"La perdita di Enzo, testimone prezioso della Resistenza e dell'antifascismo, lascia un grande vuoto a Milano e nei cuori di tutti noi, che non smetteremo di ricordarlo come un uomo coraggioso e leale che ha combattuto per la Liberazione di Milano", dice la segretaria del Pd milanese, Silvia Roggiani, che esprime il suo cordoglio a nome della Federazione metropolitana.