Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Pd pensi alle emergenze del Paese e meno ai retroscena sulla Rai: l'epoca dei 'partiti padroni' di viale Mazzini è finita. Piena fiducia in Salini". Così autorevoli fonti del M5S all'Adnkronos, rinnovando la fiducia all'ad dopo l'intervento ieri in Vigilanza del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, suonato come un avviso di sfratto agli attuali vertici Rai.