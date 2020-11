Norwegian Cruise Line lancia la docuserie "EMBARK - The Series"

12 novembre 2020 a

a

a

FORNISCE UN PUNTO DI VISTA DA INSIDER SUL BRAND CROCIERISTICO E IL SUO RITORNO SUL MARE

- Il Cast dell'acclamato "The Choir of Man" si riunisce per una performance unica

- Primo episodio in streaming dal vivo il 20 novembre 2020 su www.ncl.com/embark

MILANO, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line ha annunciato oggi il lancio di una nuova docuserie, "EMBARK – The Series", che invita il pubblico a scoprire il brand e godersi un posto in prima fila per il suo attesissimo ritorno.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/players/English/8667851-norwegian-cruise-line-launches-embark-the-series/

La docuserie prende il via con EMBARK Spotlight, due episodi incentrati sull'iconica offerta di intrattenimento del livello di Broadway e del West End, disponibile su tutta la flotta Norwegian. Il primo episodio invita gli spettatori nello storico West End Garrick Theatre di Londra per una speciale reunion dei membri del cast di "The Choir of Man", insieme per la prima volta da molti mesi. L'episodio includerà i pezzi più amati, nonché uno sguardo approfondito su come il cast stia affrontando questo periodo.

Molto apprezzato per la straripante energia, la musica dal vivo e la ritmata coreografia, "The Choir of Man" è una coinvolgente e immersiva esperienza da pub, con ragazzi che si esibiscono in performance svariate, dai classici cantati al rock. Tradizionalmente ambientato in un pub di quartiere, lo spettacolo sottolinea l'importanza della comunità e della connessione umana attraverso una serie di canzoni, poesie e conversazioni.

"L'intrattenimento ci unisce, permettendoci di dimenticare le nostre preoccupazioni, anche se solo per un po'", ha affermato Richard Ambrose, Vicepresidente Senior per l'intrattenimento e la programmazione delle crociere di Norwegian Cruise Line. "Siamo sempre stati sostenitori della comunità dello spettacolo e ci impegniamo a proporre performace di alto livello ai nostri ospiti. Ora che i teatri sono chiusi e le occasioni di incontro sono limitate, vogliamo supportare i nostri colleghi performer creando una connessione significativa con i nostri ospiti. In fondo, affrontiamo queste difficoltà insieme e per questo non demorderemo".

Prodotto e diretto da Nic Doodson, una delle menti creative dietro a The Choir of Man, l'episodio della serie EMBARK Spotlight durerà quasi 40 minuti e sarà trasmesso venerdì 20 novembre 2020 su www.ncl.com/embark.

"Io e la famiglia di The Choir of Man siamo rimasti assolutamente entusiasti quando NCL ci ha chiesto di unirci per creare un'esibizione esclusiva dello spettacolo che gli ospiti potranno vedere da casa, fino a quando non avranno la possibilità di tornare in crociera", ha affermato Doodson. "Il mondo del teatro sta vivendo un anno particolarmente difficile, quindi questa opportunità di cantare, ballare ed esibirsi di nuovo insieme è stata una sensazione incredibile. Spero che l'energia positiva e incoraggiante venga trasmessa a chi guarderà questo episodio, ispirando a continuare a guardare avanti e sperando in giorni più luminosi. Il cast ha apprezzato questa opportunità di riconnettersi dentro e fuori dal palco e ora più che mai non vede l'ora di intrattenere di nuovo presto gli ospiti nel nostro pub sulla terraferma, in mare o ovunque le persone si divertano a riunirsi con i propri cari".

Ulteriori dettagli su "EMBARK - The Series" verranno condivisi nelle prossime settimane.

Per ulteriori risorse e materiale per la stampa, fare clic qui.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/612137/Norwegian_Cruise_Line_Logo.jpg