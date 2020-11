Manageritalia: domani 95ma assemblea elettiva per rinnovare vertici

12 novembre 2020 a

Roma, 12 nov. (Labitalia) - Si svolgerà domani, venerdì 13 novembre, dalle 14.30 alle 19, la 95esima Assemblea elettiva dei vertici della Federazione e degli enti e società di Manageritalia. A causa dell'emergenza Covid ancora in corso, l'evento si svolgerà interamente online, con i 250 delegati delle 13 associazioni territoriali collegati, che esprimeranno il loro volto attraverso una piattaforma di e-voting dedicata.

La kermesse elettorale delle Associazioni territoriali di Manageritalia si è conclusa nel mese di ottobre, con l'elezione dei rappresentanti nel consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo quadriennio 2020-2024. Durante la parte pubblica dell'Assemblea, visibile sul portale Manageritalia dalle 16 alle 17, il vicepresidente Mario Mantovani intervisterà Enrico Giovannini, professore di Statistica Economica presso l'Università Tor Vergata di Roma e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ed Enrico Letta, docente presso l' “Ecole des hautes études commerciales”, di Parigi.

