Droga: carabinieri Milano arrestano 29enne, con complice aveva 847 dosi cocaina

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e della Stazione Carabinieri Porta Garibaldi hanno tratto in arresto e deferito in stato di libertà rispettivamente un ventinovenne e un ventunenne, entrambi italiani, già con precedenti di polizia.

Nella serata di ieri, controllati nei pressi di via Canonica e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 847 dosi di cocaina, contenuta in involucri in cellophane, per un peso di 395 grammi, nonché di materiale per il confezionamento e della somma di 4.415 in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio.