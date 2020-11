Coronavirus: Fontana, 'stanchezza tra la gente, con virus dobbiamo convivere'

12 novembre 2020 a

a

a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Secondo Attilio Fontana "c'è un po' più di stanchezza tra la gente" rispetto a marzo. "Io - dice il presidente della Regione Lombardia- è da questa estate che dico che dobbiamo trovare un equilibrio perché con il virus dobbiamo convivere, almeno fino al vaccino, cercando di mettere in atto precauzioni che consentano una quasi normale vita economica".

L'emergenza economica è vicino a quella sanitaria, ma "la terza emergenza è la tenuta psicologica della gente". Fontana è consapevole che "in questo momento ci sia un po' di più di stanchezza rispetto a marzo, quando c'era più voglia di reagire. Purtroppo oggi è scemata perché il periodo è lungo, il ritorno del virus ha lasciato dei segni".

Adesso, "dobbiamo impegnarci a chiedere i ristori per tutte le attività che per salvaguardare la salute pubblica stanno subendo danni gravissimi. Come Regione, abbiamo risorse per investimenti e stiamo raschiando il barile: presto - aggiunge - dovremmo riuscire a emanare un provvedimento per dare una mano a quelle categorie che abbiamo toccato con la nostra ordinanza. Bisogna fare quadrato e cercare di dare una mano a chi sta soffrendo".