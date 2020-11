Coronavirus: Fontana, 'sotto pressione ma in grado di rispondere a richieste aiuto'

12 novembre 2020 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - La situazione della Regione Lombardia ora "è di grande pressione, almeno limitatamente ad alcune zone: come nella prima ondata il virus si concentrò su Bergamo, Lodi e Brescia, ora si è concentrato su Varese, Monza e Milano. Noi come risposta sanitaria nonostante siamo sotto pressione, siamo in grado di dare risposte a tutte le richieste d'aiuto che vengono presentate, ma dobbiamo cercare fare in modo che questa linea di contagi si abbassi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rtl 102.5.