Coronavirus: Fontana, 'no Natale in lockdown se cittadini rispettano norme'**

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Un Natale in lockdown? "Mi auguro proprio di no, ma sono convinto che le cose si metteranno a posto gradualmente". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una diretta su Rtl 102.5. "Faccio un appello ai cittadini: comportatevi nel rispetto delle norme, non fate assembramenti, fate quello che si deve fare altrimenti anche Natale rischia di avere dei problemi", spiega il presidente.