Unicredit: oggi e domani digital talk dedicati al Superbonus 110%

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Oggi e domani pomeriggio UniCredit organizza due digital talk sul Superbonus 110%, l'agevolazione fiscale di detrarre il 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. Gli appuntamenti sono dedicati a privati, condomini e aziende del settore, allo scopo di facilitare l'accesso al Superbonus 110% e di favorire un importante momento di formazione.

Il primo si tiene dalle 16 alle 17.15, il secondo domani dalle 17 alle 18.15. I Digital talk sono organizzati in collaborazione con PwC, Eni gas e luce, Eagle&Wise e professionisti di settore. Si parlerà del quadro normativo di riferimento, dei beneficiari e degli attori del processo e verranno approfonditi gli ambiti di intervento, le agevolazioni fiscali previste e l'iter per accedere alle misure.

La partecipazione ai talk di UniCredit è aperta a tutti ed è gratuita. Per collegarsi streaming è sufficiente iscriversi sul sito ai seguenti link: https://education.unicredit.it/it/iscrizione-privati.13176.html (per partecipare al Talk in programma l'11 novembre) o https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.13180.html (per iscriversi al Talk in programma il 12 novembre).