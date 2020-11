Tlc: Open Fiber, a Cesena connesse prime 10mila unità immobiliari a rete Ftth

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - La rete a banda ultra larga di Open Fiber corre lungo le strade di Cesena. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 10 mila unità immobiliari incluse nel progetto in corso nel territorio comunale, che possono da oggi beneficiare di servizi innovativi che sfruttano l'elevata velocità e la bassa latenza della nuova connessione ultraveloce. L'investimento a carico di Open Fiber nella città di Cesena ammonta a 13 milioni di euro.

Le case e gli uffici già collegati di una parte del centro storico e della prima periferia, verso Ponte Abadesse e dei quartieri Fiorenzuola e Cervese sud, possono quindi già rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web con prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

"Oggi – commenta il sindaco Enzo Lattuca – raggiungiamo una prima tappa fondamentale di un percorso avviato lo scorso anno e che prevede il collegamento di circa 34 mila unità immobiliari della città attraverso un'infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), la tecnologia più all'avanguardia presente sul mercato, di circa 565 chilometri, che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo".

"Avere una città più connessa inoltre significa renderla più sicura. Il piano per la stesura della fibra ottica – prosegue il sindaco – coinvolge anche il progetto della Rete Man (Metropolitan Area Network), avviato dal Comune per lo sviluppo di servizi innovativi, primo fra tutto quello della videosorveglianza. Così, all'interno della convenzione, è stato previsto che Open Fiber conceda a titolo gratuito al Comune 50 connessioni in fibra, destinate a scuole comunali e uffici comunali. Questo permetterà al Comune di Cesena di limitare i lavori di scavo e posa relativi al suo progetto e di risparmiare sui costi".

"Questa infrastruttura è un asset strategico per la crescita dei territori urbani – sottolinea Marco Martucci, responsabile Network & Operations Area Nord Est –, siamo molto soddisfatti che la collaborazione con il Comune stia dando un importante impulso al piano di copertura in corso in città. Gli interventi sono eseguiti infatti in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale, con cui abbiamo siglato una convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete. Specialmente gli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 hanno più che mai reso evidente la validità del modello di sviluppo proposto da Open Fiber e l'efficienza dell'Ftth, che consente, ad esempio, ai lavoratori di poter tranquillamente operare in smart working e agli studenti di utilizzare senza problemi le piattaforme della didattica a distanza. Ma le opportunità si estendono ad altre numerose applicazioni, che potranno rendere Cesena una moderna Smart City dotata di una rete a prova di futuro".

Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l'infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. Acantho, Sky, Spadhausen, Tiscali, Vodafone, Windtre e Zinca sono le aziende che per prime hanno avviato la commercializzazione dei servizi su fibra ultraveloce per il comune di Cesena. Nei prossimi mesi altri partner si aggiungeranno al bouquet degli operatori che erogano i servizi sfruttando la rete a banda ultra larga di Open Fiber.