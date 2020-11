Roma: Ciani (Demos), ‘Raggi bonifica esseri umani, pensi a condizioni persone'

11 novembre 2020 a

a

a

Roma, 11 nov (Adnkronos) - “Vorrei ricordare alla sindaca che in italiano 'bonifica' non si riferisce agli esseri umani, di cui lei peraltro non da notizia a seguito 'dell'operazione'. Ingenuamente avevo iniziato a leggere il tweet sperando dicesse che aveva reso più umane e vivibili le condizioni di quelle persone...”. Lo scrive su Facebook Paolo Ciani, coordinatore di Demos e candidato sindaco di Roma nel centrosinistra.

“P.S.: l'altra foto racconta di un altro sgombero di baracche al fosso di Sant'Agnese nel 1980; il sottotitolo diceva: per 30 famiglie finalmente una casa vera”, aggiunge Ciani rilanciando un post della sindaca di Roma.