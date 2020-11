Patto stabilità, Gentiloni: "Discuteremo proroga sospensione a 2022"

11 novembre 2020 a

Bruxelles, 11 nov. (AdnKronos) - L'Ue discuterà nei prossimi mesi se prorogare la validità della clausola generale di salvaguardia, che sospende gli obblighi previsti dal patto di stabilità, oltre la fine del 2021. Lo ha ribadito il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni al Financial Times. "La clausola generale di salvaguardia rimarrà in vigore per tutto il 2021. Ma questo non significa che sarà disattivata a partire dal primo gennaio 2022", ripete Gentiloni.