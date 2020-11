Milano: controlli carabinieri in negozi alimenti, 3 denunciati e multe per 11mila euro

11 novembre 2020 a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - I carabinieri hanno denunciato tre persone e comminato multe per 11mila euro al termine di una serie di controlli su negozi e attività commerciali a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. I militari hanno controllato in particolare diversi negozi di alimentari e in una ditta attiva nel commercio di alimenti hanno scoperto, fra l'altro, due lavoratori senza contratto, la mancata tracciabilità degli alimenti in vendita e carenze igieniche e sanitarie. I militari hanno denunciato un cittadino italiano di 46 anni, titolare dell'esercizio commerciale, e due cittadini marocchini di 28 anni, poiché risultati irregolari sul territorio nazionale.