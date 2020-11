Lombardia: interventi da 1,7 mln euro per pulizia fiumi Cherio e Lambro meridionale

11 novembre 2020 a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Regione Lombardia, Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo) e Autorità di Bacino del Po hanno firmato due convenzioni che riguardano i fiumi Cherio e il Lambro meridionale. L'obiettivo è quello di dare vita a una serie di interventi di sistemazione spondale, pulizia dei flottanti e taglio vegetazionale. Le convenzioni rispondono alla necessità per i tre enti coinvolti nella gestione del rischio idrogeologico di dotarsi di uno strumento il più agile possibile, usufruendo dei fondi stanziati dal ministero per l'Ambiente e la Tutela del territorio e del mare (Mattm) che nel 2019 ha deciso di destinare 5 milioni di euro a ciascuno degli 8 distretti idrografici nazionali. Lo rende noto Regione Lombardia.

Le due convenzioni sottoscritte oggi impegneranno risorse pari a 1,7 milioni di euro: 700.000 per il fiume Cherio e 1 milione per il bacino del Lambro meridionale. Quest'ultimo è un corso d'acqua artificiale che nasce dalla confluenza dell'Olona con uno scaricatore del Naviglio Grande a Milano e confluisce nel Lambro a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi).