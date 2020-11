Lombardia: interventi da 1,7 mln euro per pulizia fiumi Cherio e Lambro meridionale (2)

11 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "Si tratta di un programma manutentivo tecnicamente complesso e articolato, che risponde agli obiettivi del Piano di gestione del rischio e delle alluvioni (Pgra) per le misure di prevenzione e risposta - spiega l'assessore lombardo al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - per il quale Regione ha la massima attenzione. Grazie a queste due convenzioni, che ci vedono coinvolti con l'Autorità di bacino e con l'AiPo in modo complementare e sinergico sul tema della manutenzione del territorio, diamo l'avvio a un nuovo piano di gestione fluviale da sviluppare in parallelo alla programmazione e realizzazione delle grandi opere di difesa del suolo e degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico".

Gli interventi sul Cherio riguarderanno vari Comuni della Bergamasca, mentre quelli sul Lambro meridionale vedranno coinvolte tre province, ossia Milano, Pavia e Lodi. In ambedue i casi l'ente attuatore di tutti gli interventi futuri di sistemazione, pulizia e ripristino di opere idrauliche sarà l'AiPo, secondo quanto previsto dal 'Programma stralcio 2019' predisposto a suo tempo dall'autorità di bacino.