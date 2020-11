Intesa Sp: accordo con Caritas Italiana per sostenere diocesi con 1,5 mln

11 novembre 2020 a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana hanno firmato un accordo di collaborazione per il progetto 'Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità', una partnership a supporto delle diocesi italiane che svolgono una funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori. Con questo intervento Intesa Sanpaolo sostiene con 1,5 milioni di euro le iniziative delle Diocesi selezionate da Caritas Italiana. I fondi messi a disposizione dalla banca saranno assegnati per fornire beni e aiuti materiali ai bisognosi, con particolare riguardo all'offerta di pasti, indumenti e farmaci, casa e accoglienza per chi si trova in difficoltà abitativa e sostegno nella ricerca di lavoro e avviamento di nuove imprese per persone in difficoltà.

Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che "dopo le esperienze di collaborazione già avviate con Caritas Italiana, siamo molto contenti di lavorare ancora insieme ad un grande progetto di supporto sui territori alle persone e alle famiglie fragili e che, grazie alla capillarità delle Diocesi, può intervenire dove emergono reali difficoltà, rese ancora più drammatiche dalla pandemia”.

Monsignor Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana ha sottolineato che "la pandemia ci sta mettendo a dura prova. Tutti sentiamo il bisogno di una mano tesa, tutti sperimentiamo povertà e fragilità. Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori di speranza per gli altri. Iniziative come questa sono segni di solidarietà concreta che attiva processi di cambiamento, mobilita risorse, combatte l'indifferenza”.